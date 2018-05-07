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В Минске проведут акцию «Бессмертный полк» несмотря на запрет властей
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В Минске проведут акцию «Бессмертный полк» несмотря на запрет властей 

BFM.RU 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Акция «Бессмертный полк» пройдет в столице Белоруссии 9 мая, несмотря на отсутствие разрешения на ее проведение со стороны городского исполнительного комитета, сообщил организатор акции в Минске Валерий Драко.
«Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны «Бессмертного полка» было отказано», — передает его слова РИА Новости.
На площади Победы в Минске 9 мая запланирована республиканская акция «Беларусь помнит». Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович заявляла, что традиционно 9 мая во время возложения цветов и венков на площади Победы «ребята-школьники, активисты Белорусского республиканского союза молодежи» выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По ее словам, таким образом, элемент акции «Бессмертный полк» присутствует во время мероприятий в Минске.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в День Победы во многих странах. Люди выйдут на улицы городов с портретами своих родных, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах или работали в тылу во время Великой Отечественной войны.
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