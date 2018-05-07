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В Белоруссии задержали троих украинцев за поддельные документы
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В Белоруссии задержали троих украинцев за поддельные документы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
«За минувшие выходные в пункте пропуска «Мохро» трое иностранцев пытались выехать из Беларуси с поддельными договорами страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств «Зеленая карта». Несмотря на то, что все белорусские пункты пропуска оснащены техническими средствами, позволяющими выявить любую подделку, нарушители не оставляют попыток нарушить белорусское законодательство», — отмечается в публикации.
Первым задержали 29-летнего жителя Закарпатья, который предоставил поддельную страховку на автомобиль 4 мая. Через два дня — 6 мая произошло два аналогичных случая.
Все попытки украинцев въехать в Белоруссию по поддельным страховкам закончились их задержанием.
Украинцев привлекли к административной ответственности по ч.4 ст.18.20 Кодекса административных правонарушений РБ — «Участие в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного за пределами Беларуси без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Одновременно по данным фактам начата проверка в порядке статей 173-174 УПК РБ. За использование поддельных документов при пересечении границы Уголовным кодексом предусмотрена ответственность до двух лет ограничения свободы.
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