Ещё
Акция «Бессмертный полк» в Минске может пройти под другим названием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Бессмертный полк» в Минске может пройти под другим названием 

RT на русском 16 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Акция памяти «Беларусь помнит» пройдёт в Минске 9 мая, и к ней могут присоединиться все желающие. Такое мнение выразила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.
Романович пояснила, что в этот день во время возложения цветов на площади Победы в Минске школьники, а также активисты Белорусского республиканского союза молодёжи традиционно выходят с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
По её словам, она, скорее всего, внесёт в идеологическое управление Минска предложение о проведении гражданской акции.
«Мы, может быть, не назвали её так — акцией «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод, он есть», — цитирует её Sputnik Беларусь.
Ранее председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко заявил изданию TUT.by, что Мингорисполком отказал в проведении шествия «Бессмертный полк».
Комментируя решение Минского городского исполнительного комитета, Геращенко допустил, что возможно, заявка была подана слишком поздно. Как отмечается, её подали 25 апреля, а отказ пришёл 7 мая.
RT на русском: последние новости
Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой Пашинян вместе с солистом System of a Down прибыли в центр Еревана на митинг
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1222
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом326
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ131
В Красноярске загорелся Дворец спорта31
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина287
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение