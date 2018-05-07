Президент Армении надеется, что партии проявят мудрость на выборах премьера

"Момент переломный и ответственный для будущего Армении… Надеюсь, что политсилы в Национальном собрании (парламенте — ред.) при принятии решения проявят максимальную мудрость и дальновидность, будут руководствоваться соображениями общественного благополучия и общенациональными интересами. Уверен, что все вопросы можно решить в духе национального согласия", — говорится в обращении, размещенном на сайте президента.

По его словам, чтобы выйти из сложившейся ситуации победившими, нужно бережно направить в нужное русло ту энергию, которую накопило общество в эти дни, и сохранить репутацию Армения в мире.

Во вторник парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — глава оппозиционной фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян . В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.