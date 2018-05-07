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Музыкант Серж Танкян приехал в Армению поддержать оппозицию
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Музыкант Серж Танкян приехал в Армению поддержать оппозицию 

Вести.Ru 31 минуту назад
В Ереван приехал известный американский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян. В аэропорту его встретил лидер оппозиции Армении, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, передает ТАСС.
Ожидается, что вечером музыкант примет участие в митинге оппозиции на площади Республики в центре Еревана. Ранее Танкян заявлял, что намерен лично поддержать оппозиционное движение.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Парламент все-таки избрал Саргсяна главой кабмина, однако 23 апреля тот был вынужден подать в отставку.
8 мая в парламенте Армении назначены выборы премьер-министра. Пашинян выдвинут единственным кандидатом.
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Сторонники Никола Пашиняна будут наблюдать за выборами премьера с площади Республики Лукашенко снял с должности министра энергетики Протестующие перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в аэропорт
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