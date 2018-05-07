Музыкант Серж Танкян приехал в Армению поддержать оппозицию

Ожидается, что вечером музыкант примет участие в митинге оппозиции на площади Республики в центре Еревана. Ранее Танкян заявлял, что намерен лично поддержать оппозиционное движение.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Парламент все-таки избрал Саргсяна главой кабмина, однако 23 апреля тот был вынужден подать в отставку.

8 мая в парламенте Армении назначены выборы премьер-министра. Пашинян выдвинут единственным кандидатом.