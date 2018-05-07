Памятная акция «Беларусь помнит» пройдет в Минске

МИНСК , 7 мая. / ТАСС /. Акция памяти " Беларусь помнит" пройдет в Минске 9 мая, и к ней могут присоединиться все желающие. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Организаторы международной акции «Бессмертный полк» в Минске в понедельник получили отказ Мингорисполкома в проведении мероприятия 9 мая в белорусской столице.

"У нас в городе пройдет республиканская акция «Беларусь помнит». Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику", — отметили в пресс-службе.

Как пояснила представитель городских властей, в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях в Белоруссии, «запрещается проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения».

Ранее председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко сообщил, что Мингорисполком отказал в проведении шествия «Бессмертный полк». Он пояснил, что в ответе комитета говорится об организации схожих акций «Беларусь помнит» и «Они сражались за Родину», когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Однако на марше «Бессмертного полка» люди несут портреты своих предков, поэтому эту акцию следует списывать в общегородское шествие, считает Геращенко, слова которого приводит белорусский портал tut.by.

"Бессмертный полк"