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Памятная акция «Беларусь помнит» пройдет в Минске
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Памятная акция «Беларусь помнит» пройдет в Минске 

ТАСС 2 часа назад
МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Акция памяти "Беларусь помнит" пройдет в Минске 9 мая, и к ней могут присоединиться все желающие. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.
Организаторы международной акции «Бессмертный полк» в Минске в понедельник получили отказ Мингорисполкома в проведении мероприятия 9 мая в белорусской столице.
"У нас в городе пройдет республиканская акция «Беларусь помнит». Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику", — отметили в пресс-службе.
Как пояснила представитель городских властей, в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях в Белоруссии, «запрещается проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения».
Ранее председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко сообщил, что Мингорисполком отказал в проведении шествия «Бессмертный полк». Он пояснил, что в ответе комитета говорится об организации схожих акций «Беларусь помнит» и «Они сражались за Родину», когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Однако на марше «Бессмертного полка» люди несут портреты своих предков, поэтому эту акцию следует списывать в общегородское шествие, считает Геращенко, слова которого приводит белорусский портал tut.by.
"Бессмертный полк"
История общественной акции, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.
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