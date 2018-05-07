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Узбекистан и Киргизия после многолетнего перерыва возобновили автобусное сообщение
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Узбекистан и Киргизия после многолетнего перерыва возобновили автобусное сообщение 

ТАСС 1 час назад
ТАШКЕНТ, 7 мая. /ТАСС/. Первый автобус по регулярному международному маршруту «Ташкент — Бишкек» отправился сегодня в 19:00 по местному времени (17:00 мск) в первый рейс с центрального автовокзала в столице Узбекистана. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Узбекского агентства автомобильного транспорта.
"Протяженность маршрута составляет 601 км, время в пути — 12 часов 40 минут, что учитывает остановки для прохождения таможенного и пограничного контроля на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Гишткуприк» (Узбекистан), «Жибек Жолы» и «Супатай Батыр» (Казахстан), а также «Чалдовар» (Киргизия).
Из столицы Киргизии автобусы будут отправляться с восточного автовокзала", — рассказали представители пресс-службы. Отмечается, что в субботу из столицы Узбекистана отправился тестовый рейс. Решение об открытии регулярного автобусного соглашения приняли в январе на заседании профильной совместной комиссии в Ташкенте.
Сообщается, что перевозчиками определены компании Mironshox Grand Trans (Узбекистан) и «Транс Союз— Азия» (Киргизия), которые эксплуатируют автобусы китайского производства.
В середине 90-х годов прошлого столетия Узбекистан прекратил регулярное автобусное сообщение со всеми соседними странами. В январе текущего года было вновь запущено автобусное сообщение с Казахстаном. Ожидается, что в ближайшее время его восстановят и с Таджикистаном.
Как сообщили в Узбекском агентстве автомобильного транспорта, обсуждается организация транзитного через территорию Казахстана регулярного автобусного сообщения с Россией.
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