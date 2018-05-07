Узбекистан и Киргизия после многолетнего перерыва возобновили автобусное сообщение

ТАШКЕНТ, 7 мая. / ТАСС /. Первый автобус по регулярному международному маршруту «Ташкент — Бишкек » отправился сегодня в 19:00 по местному времени (17:00 мск) в первый рейс с центрального автовокзала в столице Узбекистана . Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Узбекского агентства автомобильного транспорта.

"Протяженность маршрута составляет 601 км, время в пути — 12 часов 40 минут, что учитывает остановки для прохождения таможенного и пограничного контроля на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Гишткуприк» (Узбекистан), «Жибек Жолы» и «Супатай Батыр» ( Казахстан ), а также «Чалдовар» ( Киргизия ).

Из столицы Киргизии автобусы будут отправляться с восточного автовокзала", — рассказали представители пресс-службы. Отмечается, что в субботу из столицы Узбекистана отправился тестовый рейс. Решение об открытии регулярного автобусного соглашения приняли в январе на заседании профильной совместной комиссии в Ташкенте.

Сообщается, что перевозчиками определены компании Mironshox Grand Trans (Узбекистан) и «Транс Союз— Азия» (Киргизия), которые эксплуатируют автобусы китайского производства.

В середине 90-х годов прошлого столетия Узбекистан прекратил регулярное автобусное сообщение со всеми соседними странами. В январе текущего года было вновь запущено автобусное сообщение с Казахстаном. Ожидается, что в ближайшее время его восстановят и с Таджикистаном