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Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна
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Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна 

РИА Новости 46 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ АРМЕНИИ ОБЕСПЕЧИТ ИЗБРАНИЕ ПРЕМЬЕРОМ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ ПАШИНЯНА — ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА
РИА Новости: последние новости
Пашинян пообещал не включать олигархов в состав нового правительства Пашинян пообещал создать в Армении правительство нацсогласия МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
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