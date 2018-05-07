МИД призвал россиян в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей

Российский МИД в связи с возможным усилением во вторник, 8 мая, протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей.

«8 мая не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/ Парламента», — говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Ранее стало известно, что правящая Республиканская партия Армении 8 мая поддержит кандидата на пост премьер-министра, который наберёт треть голосов депутатов парламента.

8 мая в Армении пройдёт второй тур выборов премьер-министра страны.