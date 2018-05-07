Ещё
МИД призвал россиян в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД призвал россиян в Ереване избегать 8 мая мест массового скопления людей 

RT на русском 1 час назад
Российский МИД в связи с возможным усилением во вторник, 8 мая, протестной активности в Ереване рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей.
«8 мая не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/ Парламента», — говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.
Ранее стало известно, что правящая Республиканская партия Армении 8 мая поддержит кандидата на пост премьер-министра, который наберёт треть голосов депутатов парламента.
8 мая в Армении пройдёт второй тур выборов премьер-министра страны.
RT на русском: последние новости
Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении Парламент Армении отклонил кандидатуру лидера оппозиции Пашиняна на пост премьера Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать208
Путин выдвинул кандидатуру премьера1110
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели393
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Гости инаугурации и новый лимузин Путина827
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение