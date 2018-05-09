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Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских военных в Вене
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Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских военных в Вене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Дипмиссии России и стран СНГ в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советскому воину-освободителю, расположенному на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
В церемонии приняли участие послы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. К ним присоединились представители дипмиссий Сербии, Китая и Чехии, а также статс-секретарь австрийского МВД Каролине Эдтштадлер, которая первой возложила венок к монументу.
Помимо дипломатов, на площади собрались и многочисленные соотечественники с цветами и георгиевскими ленточками, пришедшие почтить память советских военных, погибших при освобождении Австрии от фашизма. Среди собравшихся были и участники акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Вене в среду вечером.
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