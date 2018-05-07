МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

"08.05 не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/Парламента; ожидаются сбои в работе общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении . Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями «Елк» (Исход), «Блока Царукян» и «Дашнакцутюна». Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.