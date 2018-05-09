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На площади Победы в Минске началась акция «Беларусь помнит»
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На площади Победы в Минске началась акция «Беларусь помнит» 

Мир24 44 минуты назад
Фото: Главный региональный
День Победы празднуют в Беларуси. Традиционно главные торжественные мероприятия пройдут в столице. Тысячи белорусов собрались сегодня на площади Победы в Минске. Там началась масштабная акция «Беларусь помнит». На прямой связи — корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.
Девятое мая для каждого белоруса — день особый. Он несет в себе одновременно и горечь утраты, и радость освобождения, и осознание хрупкости мира. Праздничные мероприятия пройдут по всей республике.
Здесь, на площади Победы, многолюдно уже с утра. Люди несут цветы и венки к монументу. В акции «Беларусь помнит» примет участие и президент Александр Лукашенко. Торжественная часть завершится общенациональной минутой молчания. Тишину сменит викториальный перезвон — он зазвучит как символ радости и светлой памяти.
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