На площади Победы в Минске началась акция «Беларусь помнит»

День Победы празднуют в Беларуси . Традиционно главные торжественные мероприятия пройдут в столице. Тысячи белорусов собрались сегодня на площади Победы в Минске . Там началась масштабная акция «Беларусь помнит». На прямой связи — корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.

Девятое мая для каждого белоруса — день особый. Он несет в себе одновременно и горечь утраты, и радость освобождения, и осознание хрупкости мира. Праздничные мероприятия пройдут по всей республике.

Здесь, на площади Победы, многолюдно уже с утра. Люди несут цветы и венки к монументу. В акции «Беларусь помнит» примет участие и президент Александр Лукашенко . Торжественная часть завершится общенациональной минутой молчания. Тишину сменит викториальный перезвон — он зазвучит как символ радости и светлой памяти.

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