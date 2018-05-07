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На границе Литвы и Белоруссии скопилась очередь из грузовиков
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На границе Литвы и Белоруссии скопилась очередь из грузовиков 

Вести Калининград 47 минут назад
Фото: Вести Калининград
Около 200 грузовиков не могут перейти границу Литвы и Белоруссии. Как сообщают очевидцы, водители почти без еды и воды ждут возможности вернуться домой с 30 апреля. Возможной причиной называют сбой в работе программного обеспечения на литовской стороне границы.
«На пограничных переходах Каменный лог и Котловка с Белорусской стороны скопилось более 200 фур. В день границу пересекает не более четырёх машин и только со скоропортящимися продуктами. Причины задержки большегрузов белорусская сторона не комментирует», — говорит очевидец.
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