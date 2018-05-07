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Газпром питает слабость к Светлане Алексиевич
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Газпром питает слабость к Светлане Алексиевич 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич, написанные на русском языке, наконец-то, появятся и на белорусском, пишет польская газета «Жечпосполита» (Rzeczpospolita). Речь идет о ее самых известных книгах «У войны не женское лицо» и «Время секонд-хэнд. Конец красного человека». Писательница, которая в 2015 году получила почти миллион долларов от Нобелевского фонда, объявила в интернете о сборе денег. Изначально ей требовалось всего лишь 40 тысяч рублей. Однако собрала Алексиевич намного больше и побила все рекорды в истории белорусского краудфандинга.
На счет частного издательства, которое будет заниматься публикацией книг Нобелевского лауреата, поступило более 230 тысяч рублей. Самыми щедрыми донорами оказались Белгазпромбанк и доселе неизвестный центр «Новая культурная инициатива». Интересно, что Белгазпромбанк на 99% принадлежит российскому Газпрому, одному из символов российской имперской политики, которую писательница неоднократно критиковала, обвиняя Москву в оккупации Крыма и агрессии на Украине.
Некоторые российские публицисты тут же обвинили государственную газовую компанию в финансировании русофобии в Белоруссии. Однако, как сообщает польская газета, по мнению российского политолога Сергея Маркова, некоторые чиновники в Газпроме просто решили, что таким образом улучшат свой имидж на Западе.
В Белоруссии тоже никто не видит проблемы в том, что публикация книг Светланы Алексиевич будет частично финансироваться Белгазпромбанком. Однако известный белорусский оппозиционер и писатель Павел Северинец считает, что речь идет не только о благотворительности. Банк постоянно поддерживает белорусские культурные проекты, и поэтому Северинец считает это политикой мягкой силы. Таким образом белорусов пытаются убедить в том, что российские корпорации поддерживают белорусскую культуру.
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