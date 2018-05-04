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В Ереване революция затронула учебные заведения
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В Ереване революция затронула учебные заведения 

Эхо Москвы 4 мая 2018
Около одной из школ прошёл крупный митинг за отставку директора, которую обвиняют в превышении полномочий.
Массовые акции в Ереване почти завершились, и уже второй день город живёт обычной жизнью. Единственный крупный митинг сегодня прошёл около одной из местных школ, в нем приняли участие несколько сотен человек. Целью стихийной акции учеников и их родителей было добиться увольнения директора Рузанны Азизян, которая известна как убежденная сторонница правящей Республиканской партии и лично экс-премьера Сержа Саргсяна. Ученики жаловались нам на коррупцию и превышение директором своих полномочий. Например, Азизян принуждала детей покупать одежду с атрибутикой Республиканской партии за большие деньги. Продавались и оценки — сдать экзамен стоило 50 долларов. В кресле директора Азизян сидит уже 18 лет. Кроме того, педагоги не пускали учеников на акции протеста, называли «баранами», а иногда доходило и до рукоприкладства. Директор к ученикам так и не вышла, сославшись на плохое самочувствие. Занятия были отменены. Члены оппозиционной фракции «Елк» уже пообещали обратиться к мэру Еревана Тарону Маркаряну с просьбой уволить одиозного директора.
Как ожидается, 8 мая в парламенте Армении пройдёт голосование, по результатам которого лидер оппозиции Никол Пашинян будет избран премьер-министром.
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