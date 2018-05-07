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Пашинян пообещал не включать олигархов в состав нового правительства
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Пашинян пообещал не включать олигархов в состав нового правительства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Реальное время
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян пообещал, что в случае своего избрания премьер-министром не намерен включать в новое правительство олигархов.
Ранее в армянских СМИ появилось сообщение о возможном назначении на пост первого вице-премьера одного из крупнейших предпринимателей Хачатура Сукиасяна.
"Я могу заверить, что в правительстве олигархов не будет", — сказал Пашинян в понедельник журналистам. Он добавил, что даже не получал предложений об участии олигархов в состав кабмина.
Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями «Елк» (Исход), «Блока Царукян» и «Дашнакцутюна». Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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