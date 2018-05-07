Партия Саргсяна готовится уйти в оппозицию

По его словам, республиканцы готовы конструктивно работать во благо Армении. С этой целью РПА поддержит кандидата от оппозиции, главу парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна голосами. Кто от РПА и как будет голосовать на выборах премьера, будет решено на заседании партии под председательством ее лидера, экс-премьера и экс-президента страны Сержа Саргсяна , сообщил парламентарий.

Что касается возможного отклонения программы правительства — а это приведет к роспуску парламента Армении, — Багдасарян не исключил такого сценария, но призвал не спешить с выводами.

"Вы эту программу видели? (Нет). Мы тоже не видели. Представит, посмотрим", — сказал он.

Напомним, единственным кандидатом на должность премьер-министра Армении является оппозиционер Никол Пашинян. Правящая Республиканская партия Армении заявила о готовности поддержать его на выборах 8 мая.