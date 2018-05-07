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Партия Саргсяна готовится уйти в оппозицию
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Партия Саргсяна готовится уйти в оппозицию 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 7 мая — Sputnik. После выборов премьер-министра Республиканская партия Армении (РПА) готова стать оппозицией, сказал глава фракции правящей партии в парламенте Ваграм Багдасарян, сообщает Sputnik Армения.
По его словам, республиканцы готовы конструктивно работать во благо Армении. С этой целью РПА поддержит кандидата от оппозиции, главу парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна голосами. Кто от РПА и как будет голосовать на выборах премьера, будет решено на заседании партии под председательством ее лидера, экс-премьера и экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщил парламентарий.
Что касается возможного отклонения программы правительства — а это приведет к роспуску парламента Армении, — Багдасарян не исключил такого сценария, но призвал не спешить с выводами.
"Вы эту программу видели? (Нет). Мы тоже не видели. Представит, посмотрим", — сказал он.
Напомним, единственным кандидатом на должность премьер-министра Армении является оппозиционер Никол Пашинян. Правящая Республиканская партия Армении заявила о готовности поддержать его на выборах 8 мая.
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