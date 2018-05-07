В Казахстане по случаю Дня защитника Отечества пройдет боевой парад

Казахстане сегодня боевым парадом отметят День защитника Отечества. Показ военной техники пройдет в Жамбылской области на территории военной базы «Отар». Прямую трансляцию парада смотрите на нашем телеканале уже через час.

7 мая 1992 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. 4 октября 2012 года парламент Казахстана рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в закон „О праздниках в Республике Казахстан“, согласно которому 7 мая был объявлен государственным праздником и выходным днем.

В этот день стало традицией присвоение очередных воинских званий и вручение наград отличившимся военнослужащим, а также проведение военных и боевых парадов.

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