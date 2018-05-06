Пашинян выступит с вокалистом System of a Down на площади Республики

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что встретит фронтмена группы System of a Down Сержа Танкяна в аэропорту Еревана , а затем выступит с ним с речью на площади Республики. Об этом Пашинян сказал в видео, опубликованном на его странице в фейсбуке.

"Я встречу Сержа Танкяна в аэропорту и мы вместе отправимся на площадь Республики. Примерно в 21.00 [20.00 по московскому времени] мы будем на площади и выступим с краткой речью", — сказал Пашинян.

Также он отметил, что во время выступления он расскажет о планах на 8 мая, когда пройдут очередные выборы премьера Армении . На данный момент Пашинян является единственным кандидатом.

Ранее сообщалось, что Пашинян пообещал не оставаться на посту премьера Армении при появлении условий для демократических выборов.