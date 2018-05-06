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Пашинян выступит с вокалистом System of a Down на площади Республики
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Пашинян выступит с вокалистом System of a Down на площади Республики 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что встретит фронтмена группы System of a Down Сержа Танкяна в аэропорту Еревана, а затем выступит с ним с речью на площади Республики. Об этом Пашинян сказал в видео, опубликованном на его странице в фейсбуке.
"Я встречу Сержа Танкяна в аэропорту и мы вместе отправимся на площадь Республики. Примерно в 21.00 [20.00 по московскому времени] мы будем на площади и выступим с краткой речью", — сказал Пашинян.
Также он отметил, что во время выступления он расскажет о планах на 8 мая, когда пройдут очередные выборы премьера Армении. На данный момент Пашинян является единственным кандидатом.
Ранее сообщалось, что Пашинян пообещал не оставаться на посту премьера Армении при появлении условий для демократических выборов.
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