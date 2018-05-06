Ещё
Армянские чиновники «добровольно» уходят с постов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армянские чиновники «добровольно» покидают посты 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян уволил пресс-секретаря главы кабмина и руководителя протокола, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
≥≥ Россия прокомментировала события в Армении
"Освободить от занимаемых должностей по собственному желания и.о. пресс-секретаря премьер-министра Ованнеса Никогосяна и руководителя протокола Армена Гичяна", — говорится в решении врио правительства.
Также в пресс-службе отметили, что от должности освобожден начальник управления по внешним связям правительства Степан Карташян.
Ранее сообщалось, что в Ереване уволили школьного директора, которая не пускала учеников на митинги. Директор Рузанна Азизян не разрешала ученикам школы участвовать в протестных акциях, организованных лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном, и удерживала их в школе.
Газета.Ru: последние новости
Варданян рассказал, чего ждать Армении от первых месяцев премьерства Пашиняна Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении Парламент Армении поддержал повторное выдвижение Пашиняна на пост премьера
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»106
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»219
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1221
Турция «пригрозила» США из-за С-40076
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе2
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение