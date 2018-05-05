Пашинян: рок-музыкант Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая

"Всемирно известный музыкант Серж Танкян прилетит в Армению 7 мая в 20:00", — написал Пашинян.

Ранее американский рок-исполнитель, имеющий армянские корни, высказывал свою поддержку протестному движению в Армении и сообщал о намерении приехать в Ереван, чтобы лично поддержать оппозиционеров.

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля он подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначен был вице-премьер Карен Карапетян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться в парламенте 8 мая.