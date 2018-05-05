Ещё
Пашинян: рок-музыкант Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян: рок-музыкант Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая 

ТАСС 26 минут назад
ЕРЕВАН, 5 мая. /ТАСС/. Рок-музыкант, солист группы «System of a Down» Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая. Об этом в субботу сообщил лидер оппозиции Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
"Всемирно известный музыкант Серж Танкян прилетит в Армению 7 мая в 20:00", — написал Пашинян.
Ранее американский рок-исполнитель, имеющий армянские корни, высказывал свою поддержку протестному движению в Армении и сообщал о намерении приехать в Ереван, чтобы лично поддержать оппозиционеров.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля он подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначен был вице-премьер Карен Карапетян.
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться в парламенте 8 мая.
ТАСС: последние новости
Пашинян рассматривает несколько сценариев проведения досрочных выборов Пашинян: рок-музыкант Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая Протестующие в Армении оппозиционеры разблокировали дороги и готовятся к митингу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США лишили Украину важной льготы143
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь67
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала227
Скончался Марат Мусин74
Ярошенко исчез из американской тюрьмы63
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение