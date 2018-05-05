Варданян рассказал, чего ждать Армении от первых месяцев премьерства Пашиняна

Секретарь оппозиционной фракции в парламенте Армении АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян, публично отказавшийся поддержать оппозиционера Никола Пашиняна в ходе его утверждения премьером и исключенный за это из собственной партии, заявил в интервью ФАН, что считает Пашиняна «хорошим человеком, пусть и непредсказуемым», но сильно сомневается в том, что после его прихода к власти многое изменится как во внутренней, так и во внешней политике Армении.

США, "В выступлениях Пашиняна все изложенные им взгляды — в том числе по урегулированию в Нагорном Карабахе, взаимоотношениям с Россией ЕС и другими крупными державами — в целом полностью совпадают с той политикой, которую проводило прежнее правительство страны. То же самое относится и к его взглядам на внутреннюю политику Армении. На мой взгляд, у него нет каких-то свежих идей относительно социально-экономической программы развития государства, борьбы с коррупцией и т.д", — отметил Варданян.

По его мнению, в ходе повторных выборов в Национальном собрании значительная часть членов правящей республиканской партии проголосует за утверждение Пашиняна на пост премьер-министра.

"И, таким образом, Пашинян со второй попытки будет утвержден на этот пост. После этого в стране будет сформировано «правительство меньшинства», которому предстоит долгий путь для того, чтобы найти общий язык с парламентом. При этом та большая часть населения страны, которая сегодня поддерживает Пашиняна, утихомирится, и массовые акции протеста сойдут на нет. Общая обстановка в республике должна вскоре стабилизироваться", — отметил Варданян.

"Первостепенной задачей правительства Пашиняна станет обеспечение быстрого и плавного перехода тысяч граждан и государства в целом к обычной мирной жизни. Далее Армения будет готовиться к внеочередным выборам. Предполагаю, что внеочередные выборы в стране пройдут через полгода-год", — отметил он.