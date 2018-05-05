Президент Армении назвал Пашиняна талантливым политиком

"Господин Пашинян — талантливый политический деятель с острым восприятием общественного мнения. Однако управление правительством — это совершенно другой вопрос. Он должен будет со временем ответить на все те вопросы, которые он сам когда-то поднимал", — подчеркнул глава армянского государства. Он также отметил, что «граждане страны должны понимать, что сегодня все не черное, и завтра все не будет белым».

"Во время демонстраций я пошел на такие шаги, которые президент обычно не делает. Я пошел на площадь Республики к демонстрантам, чтобы создать возможность политического диалога. И да, я не мог сидеть в кабинете", — объяснил свою позицию президент Армении.

Саркисян также добавил, что всегда готов стоять между полицейскими и протестующими.

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля он подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначили вице-премьера Карена Карапетяна

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.