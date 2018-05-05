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Президент Армении назвал Пашиняна талантливым политиком
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Президент Армении назвал Пашиняна талантливым политиком 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 5 мая. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян — талантливый политический деятель, тонко чувствующий общественное мнение, но он должен понимать степень своей ответственности за развитие страны. Такую точку зрения высказал президент Армении Армен Саркисян в интервью британской газете The Independent.
"Господин Пашинян — талантливый политический деятель с острым восприятием общественного мнения. Однако управление правительством — это совершенно другой вопрос. Он должен будет со временем ответить на все те вопросы, которые он сам когда-то поднимал", — подчеркнул глава армянского государства. Он также отметил, что «граждане страны должны понимать, что сегодня все не черное, и завтра все не будет белым».
"Во время демонстраций я пошел на такие шаги, которые президент обычно не делает. Я пошел на площадь Республики к демонстрантам, чтобы создать возможность политического диалога. И да, я не мог сидеть в кабинете", — объяснил свою позицию президент Армении.
Саркисян также добавил, что всегда готов стоять между полицейскими и протестующими.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля он подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначили вице-премьера Карена Карапетяна.
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.
ТАСС: последние новости
Пашинян сообщил, что собрал на "бархатную революцию" в Армении $16 тысяч Протестующие в Армении оппозиционеры разблокировали дороги и готовятся к митингу Назарбаев и Саркисян обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
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