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Председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси М. Мясникович встретился с представителями СМИ Китая
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Председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси М. Мясникович встретился с представителями СМИ Китая 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.
На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.
ИА Синьхуа: последние новости
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