Председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси М. Мясникович встретился с представителями СМИ Китая

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.

Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречу с представителями ведущих средств массовой информации Китая.

На пресс-конференции М. Мясникович подробно ответил на вопросы, затрагивающие различные сферы сотрудничества двух стран — политическую, торгового-экономическую, инвестиционную, научно-техническоую, гуманитарную.