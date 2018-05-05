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Лукашенко предложил главе Эквадора Ленину Морено встретиться
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Лукашенко предложил главе Эквадора Ленину Морено встретиться 

Мир24 2 часа назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил эквадорскому коллеге Ленину Вольтеру Морено Гарсесу провести личную встречу, сообщает пресс-служба главы государства. По мнению белорусского лидера, эта встреча позволила бы интенсифицировать контакты двух стран и вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.
Лукашенко поздравил президента Эквадора с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Минском и Кито. Он отметил, что поступательное развитие доверительного диалога и открытие в столицах Беларуси и Эквадора дипломатических представительств — надежный фундамент для дальнейшего расширения взаимодействия в разных сферах.
«Убежден, что наша с Вами личная встреча поспособствовала бы интенсификации белорусско-эквадорских контактов, выведению двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень», — сказал Лукашенко.
Ленин Морено, в свою очередь, отметил искреннюю дружбу и активное сотрудничество двух государств. Он убежден, что эти узы «будут и дальше укрепляться в интересах мира и процветания наших народов».
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