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Президент Белоруссии предложил встречу коллеге из Эквадора
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Президент Белоруссии предложил встречу коллеге из Эквадора 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его личная встреча с коллегой из Эквадора Лениным Морено способствовала бы интенсификации двусторонних контактов, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
По информации пресс-службы, главы двух государств обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Белоруссией и Эквадором.
"Убежден, что наша с Вами личная встреча поспособствовала бы интенсификации белорусско-эквадорских контактов, выведению двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень", — говорится в поздравлении, которое направил Лукашенко.
Глава белорусского государства также отметил, что «поступательное развитие доверительного и конструктивного политического диалога на всех уровнях», открытие в Кито и Минске дипломатических представительств обеих стран являются «надежным фундаментом» для расширения взаимодействия в различных сферах.
Морено, в свою очередь, отметил искреннюю дружбу и активное сотрудничество, которое объединяет народы и правительства двух стран «на основе взаимопонимания и уважения, солидарности, защиты основных принципов международного права и общей приверженности поиску справедливого решения многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество».
"За эти 25 лет дипломатических отношений Эквадор и Беларусь предприняли важные шаги по укреплению политического диалога, а также развитию экономических, торговых и культурных связей", — считает Морено.
Эквадор признал независимость Белоруссии в январе 1992 года, дипотношения между двумя странами установлены в мае 1993 года.
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