Назарбаев поможет Трампу восстановить Афганистан 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Соединённых Штатов об обеспечении коммерческого жд-транзита спецгруза через территорию страны с связи с участием американской стороны в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, сообщает «казахстанская правда».
Протокол дополняет пункты пропусков для коммерческого железнодорожного транзита не только груза, но и сопровождающего его персонала — порты Актау и Курык.
Ранее Вашингтон попросил о внесении изменении в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. Включение в маршрут портов Актау и Курык позволит поставлять груз из Азербайджана через Каспийское море в Казахстан. Далее жд-транспортом в Казахстан, а оттуда груз будет доставлен в Афганистан.
В настоящее время Соединённые Штаты прорабатывают альтернативный маршрут в связи с обострением военно-политической ситуации в Пакистане. Именно через эту страну проходит основной маршрут материального обеспечения контингента США в Афганистане.