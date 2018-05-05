Назарбаев поможет Трампу восстановить Афганистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Соединённых Штатов об обеспечении коммерческого жд-транзита спецгруза через территорию страны с связи с участием американской стороны в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана , сообщает «казахстанская правда».

Протокол дополняет пункты пропусков для коммерческого железнодорожного транзита не только груза, но и сопровождающего его персонала — порты Актау и Курык.

Ранее Вашингтон попросил о внесении изменении в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. Включение в маршрут портов Актау и Курык позволит поставлять груз из Азербайджана через Каспийское море в Казахстан. Далее жд-транспортом в Казахстан, а оттуда груз будет доставлен в Афганистан.