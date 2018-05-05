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Отношения между Беларусью и Китаем не похожи на отношения между Китаем и другими странами — председатель Совета Республики Национального собрания…
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Отношения между Беларусью и Китаем не похожи на отношения между Китаем и другими странами — председатель Совета Республики Национального собрания… 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Минск, 5 мая /Синьхуа/ — Отношения между Китаем и Беларусью не похожи на отношения между Китаем и другими странами. Об этом в пятницу китайским журналистам заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.
Он объяснил, что отношения Китая с другими передовыми странами основаны на торговле. «Это конечно тоже взаимоуважение. Это отношения, в которых основой является один аспект — прагматичность этих отношений. Отношения Китая с развивающимися странами являются отношениями, основанными не только на торговле, но и на помощи. Китай помогает этим странам в создании современной инфраструктуры, в решении острых социальных проблем. Это отношения с двумя аспектами: торговля и помощь», — сказал М. Мясникович.
По его мнению, отношения Китая и Беларуси отличаются от этих моделей. «Да, в них присутствует торговля, оказывается помощь со стороны Китая, однако есть огромная воля двух лидеров, председателя Си Цзиньпина и президента Беларуси А. Лукашенко. И это воля существенно влияет на отношения, чтобы они были чем-то большим, чтобы в наших отношениях присутствовал третий аспект, я бы его назвал, соразвитие, то есть совместное развитие, — отметил М. Мясникович. — Беларусь является страной не просто торгующей с Китаем, принимающей помощь от Китая. Беларусь является страной, готовой планировать свое развитие совместно с Китаем».
"Мы полагаем, Беларусь является ключевой идеей для успешного построения сообщества единой судьбы в мировом масштабе, — сказал М. Мясникович. — В перспективе только совместное планирование развития стран может покончить с протекционизмом, торговыми барьерами, привести к справедливым условиям экономического сотрудничества на планете в целом".
М. Мясникович отметил, что среди важнейших документов двустороннего сотрудничества — Программа развития всестороннего стратегического партнерства на 2014-2018 годы. «С августа 2015 г. в Республике Беларусь реализуется директива президента Республики Беларусь № 5 „О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой“. Этот документ отвечает долгосрочным интересам Беларуси, способствует обеспечению развития всего спектра белорусско-китайского сотрудничества», — подчеркнул он. —0—
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