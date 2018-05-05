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Казахстан ратифицировал изменения в соглашение с США о транзите грузов
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Казахстан ратифицировал изменения в соглашение с США о транзите грузов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, сообщило в субботу официальное издание "Казахстанская правда".
Ранее проект этого закона был рассмотрен и одобрен двумя палатами парламента Казахстана.
В заключении комитета сената (верхняя палата) парламента по международным делам, обороне и безопасности отмечалось, что протокол предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита специального груза, что позволит осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан и из него через Каспийское море.
"Основной маршрут материального обеспечения контингента в Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в двусторонних отношениях американской стороной прорабатывается альтернативный маршрут: с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом на Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным вариантом Северной распределительной сети", — отмечалось в заключении.
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