Казахстан ратифицировал изменения в соглашение с США о транзите грузов

Ранее проект этого закона был рассмотрен и одобрен двумя палатами парламента Казахстана.

В заключении комитета сената (верхняя палата) парламента по международным делам, обороне и безопасности отмечалось, что протокол предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита специального груза, что позволит осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан и из него через Каспийское море.