ВБ и ЕС рекомендуют пути улучшения системы госуслуг в Узбекистане

Представители ВБ и ЕС рекомендовали госорганам Узбекистана инструментарий для оценки нужд граждан в оказании конкретных госуслуг. В частности, доступность госуслуг для различных категорий граждан, оперативность их предоставления, а также качество и прозрачность деятельности госорганов.

В настоящее время ВБ содействует Узбекистану в реализации 17 проектов на общую сумму свыше 2.8 млрд долл. —0—