ВБ и ЕС рекомендуют пути улучшения системы госуслуг в Узбекистане 

Ташкент, 4 мая /Синьхуа/ — Представители узбекских госорганов и гражданского общества, Всемирного банка и Европейского Союза сегодня обсудили пути улучшения предоставления госуслуг в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба представительства ВБ в Ташкенте.
Представители ВБ и ЕС рекомендовали госорганам Узбекистана инструментарий для оценки нужд граждан в оказании конкретных госуслуг. В частности, доступность госуслуг для различных категорий граждан, оперативность их предоставления, а также качество и прозрачность деятельности госорганов.
В настоящее время ВБ содействует Узбекистану в реализации 17 проектов на общую сумму свыше 2.8 млрд долл. —0—