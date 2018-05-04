Минск и Кострома подписали договор о сотрудничестве в медиасфере 

В Минске был подписан договор о сотрудничестве между журналистами из Беларуси и Костромской области, передает «МИР 24».
Обмениваться материалами будут газеты и телеканалы. Это позволит больше рассказывать о разных событиях. Ведь Беларусь и Костромская область — давние партнеры в разных сферах, от торговли до культурного сотрудничества.
«Мы надеемся, что медийные контакты поспособствуют более широкому знанию о Беларуси, социальной направленности, народно-хозяйственном комплексе страны. Это повлияет на отношения стран, и в частности Костромской области», — отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.
Уже этим летом состоится пресс-тур журналистов из Костромы в Беларусь, а белорусская медиагруппа отправится в пресс-тур по российскому региону.
Накануне в Ташкенте прошел международный круглый стол, посвященный Всемирному дню свободы печати. Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание меморандума о намерении между Межгосударственной телерадиокомпанией «МИР» и Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана НАЭСМИ.
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