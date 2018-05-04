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Россия и Белоруссия согласовали прогнозные балансы по мясу, молоку и сахару
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Россия и Белоруссия согласовали прогнозные балансы по мясу, молоку и сахару 

ТАСС 28 минут назад
МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия согласовали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару, сообщил ТАСС начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
Аграрные ведомства Белоруссии и России 4 мая провели переговоры по рынку поставок продукции, в том числе молока.
"Ранее были согласованы балансовые объемы поставок по сухому цельному молоку, маслу, сыру, творогу, концентрированному молоку и цельномолочной продукции. Оставалось договориться по самым чувствительным позициям — сухому обезжиренному молоку и сухой сыворотке, — сказал он. — Сегодня мы продемонстрировали способность договариваться даже в непростых обстоятельствах нестабильности общего молочного рынка и достигли взаимоприемлемых балансовых объемов поставок по всему перечню молочной продукции".
По словам Богданова, планируется, что официальное подписание прогнозных балансов «состоится во время визита делегации Минсельхоза России в Минск после майских праздников».
Он отметил, что белорусская и российская стороны продолжат совместную работу по мониторингу молочного рынка Союзного государства, контролю за ввозом молочной продукции из третьих стран, ограничению оборота пальмового масла и сыроподобной продукции.
История вопроса
Россельхознадзор не раз вводил запрет на поставки продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом — под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. Российское ведомство временно ограничило поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья, сославшись на «небезопасность продукции». Белоруссия в свою очередь обязалась не допускать ввоз в Россию санкционной продукции.
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