Россия и Белоруссия согласовали прогнозные балансы по мясу, молоку и сахару

Аграрные ведомства Белоруссии и России 4 мая провели переговоры по рынку поставок продукции, в том числе молока.

"Ранее были согласованы балансовые объемы поставок по сухому цельному молоку, маслу, сыру, творогу, концентрированному молоку и цельномолочной продукции. Оставалось договориться по самым чувствительным позициям — сухому обезжиренному молоку и сухой сыворотке, — сказал он. — Сегодня мы продемонстрировали способность договариваться даже в непростых обстоятельствах нестабильности общего молочного рынка и достигли взаимоприемлемых балансовых объемов поставок по всему перечню молочной продукции".

По словам Богданова, планируется, что официальное подписание прогнозных балансов «состоится во время визита делегации Минсельхоза России в Минск после майских праздников».

Он отметил, что белорусская и российская стороны продолжат совместную работу по мониторингу молочного рынка Союзного государства, контролю за ввозом молочной продукции из третьих стран, ограничению оборота пальмового масла и сыроподобной продукции.

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