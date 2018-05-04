Никол Пашинян анонсировал новые протесты в случае его проигрыша на выборах 

По его словам, поступает информация о планах вмешательства в электоральный процесс. Пашинян предупредил, что любые попытки помешать голосованию «обернутся для их организаторов политической смертью».
Накануне Никол Пашинян был повторно выдвинут на пост премьер-министра Армении. Выборы пройдут 8 мая.
В минувший вторник парламент Армении проголосовал против избрания лидера оппозиционного движения. За Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против — 55. Его отказалась поддержать правящая Республиканская партия, у которой в парламенте большинство голосов.