Пример дружбы: Назарбаев и Мирзиеев обсудили сотрудничество

«В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Главы государств отметили рост товарооборота в прошлом году на 31% и его положительную динамику в первом квартале 2018-го, а также обсудили график предстоящих встреч.

«Достигнутый высокий уровень сотрудничества является образцом взаимодействия между двумя братскими странами и народами», — добавили в пресс-службе президента Узбекистана.

Отмечается, что за короткий срок достигнуты прорывные результаты по всем направлениям. Впервые 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане.

Сегодня Мирзиеев также принял первого заместителя премьер-министра Казахстана, сопредседателя совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскара Мамина . Президент подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества и совместной реализации перспективных проектов.

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