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Пример дружбы: Назарбаев и Мирзиеев обсудили сотрудничество
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Пример дружбы: Назарбаев и Мирзиеев обсудили сотрудничество 

Мир24 1 час назад
Лидеры Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор и обсудили перспективы сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
«В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Главы государств отметили рост товарооборота в прошлом году на 31% и его положительную динамику в первом квартале 2018-го, а также обсудили график предстоящих встреч.
«Достигнутый высокий уровень сотрудничества является образцом взаимодействия между двумя братскими странами и народами», — добавили в пресс-службе президента Узбекистана.
Отмечается, что за короткий срок достигнуты прорывные результаты по всем направлениям. Впервые 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане.
Сегодня Мирзиеев также принял первого заместителя премьер-министра Казахстана, сопредседателя совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскара Мамина. Президент подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества и совместной реализации перспективных проектов.
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