ЕАЭС, ОДКБ, Карабах: ситуация в Армении стала «точкой бифуркации» для России и Казахстана

Ситуация в Армении впоследствии обязательно даст о себе знать в рамках интеграционных процессов, но как это будет происходить, никто не знает. Выход населения Армении на улицу стал своеобразной «точкой бифуркации», несущей неопределенность для России Казахстана , считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили в ходе телефонного не только перспективы двустороннего сотрудничества и увеличение объемов внешней и взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но также затронули и ряд вопросов региональной и международной повестки, включая ситуацию в Армении.

«Так называемая «бархатная революция» не может не сказаться на интеграционных процессах, так как представляет собой «извержение вулкана». С другой стороны какие-то конкретные прогнозы здесь давать сложно, так как уличные волнения стали своеобразной «точкой бифуркации», несущей неопределенность не только для России и Казахстана, но и для самой Армении. Причем любое вмешательство России и Казахстана в ситуацию в Армении сегодня может оправдано только в одном случае — если мы увидим аналогичное вмешательство третьих стран.

В остальных случаях противодействие происходящим процессам не имеет смысла, а наоборот грозит озлобить местное население. Раз достаточно спокойный армянский народ вышел на улицу, то граница пройдена. Что касается обсуждения ситуации на высшем уровне, то это абсолютно открытый и естественный процесс, так как Армения остается частью того же ЕАЭС, в котором Россия и Казахстан играют ведущие роли. Нам надо понимать, как могут измениться наши экономические отношения в случае смены власти в Армении», — объясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Ситуация в Армении для России и Казахстана

Сохраняются и другие сопутствующие вопросы. Например, как будут развиваться китайские проекты, связанные с Южным Кавказом — будет ли им отдан приоритет, или он сохранится для российских и казахстанских проектов. Сохранит ли Армения свой статус в ОДКБ, и не несет ли смена власти угрозу для сохранения российского присутствия на военной базе в Гюмри

Еще один пласт вопросов Журавлев связывает с ситуацией в Карабахе — удастся ли продвинуться к разрешению кризиса или конфликт ужесточится в новых условиях. России и Казахстану надо понять — усиливается или ослабевает коллективная безопасность, поэтому разговор на уровне первых лиц лишний раз доказывает, что Путин и Назарбаев готовы реагировать на произошедшее, причем в широком масштабе.