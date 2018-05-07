Праздничные чаепития в честь Дня Победы пройдут во всех центрах соцобслуживания в Москве

«Во всех центрах социального обслуживания пройдут праздничные чаепития с чествованием наших ветеранов», — сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее он сообщил, что в Москве проживают около 76 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них около 11 тысяч — это инвалиды и участники боевых действий, около 62 тысяч являются тружениками тыла.

В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На военном параде будут впервые показаны боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой самолет Су-57, многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», комплекс разминирования «Уран-6», беспилотный летательный аппарат малой дальности «Корсар». В целом, можно будет увидеть около 200 перспективных образцов военной техники.