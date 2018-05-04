Путин и Назарбаев обсудили подготовку к ВЕЭС

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Сочи 14 мая

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в городе Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", — говорится в сообщении.

Также лидеры обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне и условились о контактах на высшем уровне.