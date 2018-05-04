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Путин и Назарбаев обсудили подготовку к ВЕЭС
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Путин и Назарбаев обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Сочи 14 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подготовку к запланированному на 14 мая в Сочи заседанию Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба Кремля.
"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в городе Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", — говорится в сообщении.
Также лидеры обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне и условились о контактах на высшем уровне.
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