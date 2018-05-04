Ещё
МИД: Россия нацелена на интеграционное сотрудничество с Арменией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британские истребители сопроводили российский самолет
Британские истребители сопроводили российский самолет

МИД: Россия нацелена на интеграционное сотрудничество с Арменией 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Россия нацелена на укрепление союзнического взаимодействия и дальнейшее интеграционное сотрудничество с Арменией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В области двусторонних отношений мы неизменно нацелены на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества", — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, российская сторона неоднократно отмечала, что выступает за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики. Эта принципиальная позиция была подтверждена также в заявлении МИД РФ.
Напомним, в Армении в апреле начались массовые митинги оппозиции, которые возглавил депутат парламента Никол Пашинян. Оппозиционеры добились отставки экс-президента Сержа Саргсяна, который был избран на пост премьер-министра. После внесения изменений в конституцию премьер возглавляет в стране исполнительную власть.
В свою очередь, Пашинян был избран кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционных сил. Однако на заседании парламента 1 мая его кандидатура не прошла. После этого в Армении оппозиция блокировала центр Еревана и транзитные трассы. В результате возникла угроза продовольственной безопасности республики из-за невозможности таможенного оформления грузов на границах.
Очередное заседание парламента по назначению премьер-министра должно состояться 8 мая. Правящая Республиканская партия сигнализировала готовность к компромиссу по Пашиняну.
Российская Газета: последние новости
Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками Назарбаев назвал Россию "Богом данным соседом" Пашинян призвал заблокировать аэропорты и все дороги в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно293
Россия отказалась от союзов с Китаем303
Литва переименовала Грузию76
Названа основная версия гибели блогера Макушина15
Киркоров ответил недоброжелателям95
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение