МИД: Россия нацелена на интеграционное сотрудничество с Арменией

"В области двусторонних отношений мы неизменно нацелены на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества", — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно отмечала, что выступает за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики. Эта принципиальная позиция была подтверждена также в заявлении МИД РФ.

Напомним, в Армении в апреле начались массовые митинги оппозиции, которые возглавил депутат парламента Никол Пашинян . Оппозиционеры добились отставки экс-президента Сержа Саргсяна , который был избран на пост премьер-министра. После внесения изменений в конституцию премьер возглавляет в стране исполнительную власть.

В свою очередь, Пашинян был избран кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционных сил. Однако на заседании парламента 1 мая его кандидатура не прошла. После этого в Армении оппозиция блокировала центр Еревана и транзитные трассы. В результате возникла угроза продовольственной безопасности республики из-за невозможности таможенного оформления грузов на границах.