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В Минске допустили, что Белоруссию пригласят вступить в ШОС
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В Минске допустили, что Белоруссию пригласят вступить в ШОС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Белоруссия пока не получала приглашение вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но не исключает, что ей могут предложить стать членом организации в будущем, заявил в пятницу спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович.
Белоруссия получила статус наблюдателя в ШОС в июле 2015 года. До этого в течение пяти лет республика имела в организации статус партнера по диалогу.
"Насколько мне известно, приглашение о вступлении в члены ШОС в адрес Беларуси не поступило, пока нет, но… с учетом нашей активной и конструктивной позиции мы не исключаем, что такие предложения могут поступить", — сказал Мясникович на пресс-конференции, организованной в Минске для китайских журналистов.
Спикер верхней палаты парламента также отметил, что белорусская сторона «не чувствует в ШОС такой сильной грани» между статусом наблюдателя и статусом членства, которым обладают другие страны. «Мы активно работаем и активно содействуем продвижению интересов организации в целом. Мы не запасные игроки, как сказал наш президент (Александр Лукашенко), мы активно участвуем в мероприятиях ШОС… выходим с рядом инициатив и достаточно активно обсуждаем те или иные вопросы перспективной повестки дня организации», — заявил Мясникович.
Он считает, что ШОС «стремительно превращается в одну из самых влиятельных международных структур». «И особую ценность приобретает процесс сближения стран в условиях усиливающихся региональных конфликтов. Это очень важная организация, сегодня объединяет более половины населения планеты», — сказал Мясникович.
Он выразил мнение, что «человечество должно развиваться на условиях выработки согласованных глобальных платформ», особенно это касается обороны и безопасности. «И мы видим, что усилия всех стран ШОС превращаются в важную силу по поддержанию мира и стабильности в регионе», — добавил спикер верхней палаты парламента.
Китай в этом году является страной-председателем в ШОС. Саммит организации пройдет 9 июня в Циндао. Планируется, что участие в саммите примет президент Белоруссии Лукашенко.
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