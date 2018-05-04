В Минске допустили, что Белоруссию пригласят вступить в ШОС

Белоруссия получила статус наблюдателя в ШОС в июле 2015 года. До этого в течение пяти лет республика имела в организации статус партнера по диалогу.

"Насколько мне известно, приглашение о вступлении в члены ШОС в адрес Беларуси не поступило, пока нет, но… с учетом нашей активной и конструктивной позиции мы не исключаем, что такие предложения могут поступить", — сказал Мясникович на пресс-конференции, организованной в Минске для китайских журналистов.

Спикер верхней палаты парламента также отметил, что белорусская сторона «не чувствует в ШОС такой сильной грани» между статусом наблюдателя и статусом членства, которым обладают другие страны. «Мы активно работаем и активно содействуем продвижению интересов организации в целом. Мы не запасные игроки, как сказал наш президент ( Александр Лукашенко ), мы активно участвуем в мероприятиях ШОС… выходим с рядом инициатив и достаточно активно обсуждаем те или иные вопросы перспективной повестки дня организации», — заявил Мясникович.

Он считает, что ШОС «стремительно превращается в одну из самых влиятельных международных структур». «И особую ценность приобретает процесс сближения стран в условиях усиливающихся региональных конфликтов. Это очень важная организация, сегодня объединяет более половины населения планеты», — сказал Мясникович.

Он выразил мнение, что «человечество должно развиваться на условиях выработки согласованных глобальных платформ», особенно это касается обороны и безопасности. «И мы видим, что усилия всех стран ШОС превращаются в важную силу по поддержанию мира и стабильности в регионе», — добавил спикер верхней палаты парламента.