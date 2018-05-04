Президент Киргизии назвал сотрудничество с РФ и странами ЕАЭС приоритетом политики страны

БИШКЕК , 4 мая. / ТАСС /. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал развитие взаимодействия с Россией и остальными государствами-участниками Евразийского экономического сотрудничества ( ЕАЭС ) одной из основных задач руководства страны. Об этом он заявил в пятницу во время визита в Иссык-Кульскую область республики, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Вступив в президентскую должность, я много времени уделял работе по укреплению отношений с соседними государствами. Как вы знаете, первый мой визит был в Российскую Федерацию, сотрудничество с Россией и государствами-членами ЕАЭС является приоритетным направлением нашей внешней политики", — приводит пресс-служба слова Жээнбекова.

По его словам, еще одной из своих главных целей он считает укрепление киргизской государственности. «Моя основная обязанность как президента — это укрепление государственности, улучшение жизни народа», — заявил президент. Достичь этого можно за счет экономического развития республики — в частности за счет увеличения экспорта сельхозпродукции, уверен Жээнбеков.

"Наша экологически чистая сельхозпродукция вне конкуренции на внешних рынках. Мы должны перерабатывать нашу продукцию в соответствии с требованиями внешних рынков, ни одна сельхозпродукция наших фермеров не должна остаться не переработанной", — отметил глава государства.

В связи с этим, все ресурсы таких финансовых институтов республики как Российско-Киргизский Фонд развития, РСК-банк, Айыл-банк и Гарантийный фонд будут направлены на «развитие регионов и предпринимательства в селах».