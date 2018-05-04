Ещё
В Казахстане предложили ограничить кредитование банками своих акционеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане предложили ограничить кредитование банками своих акционеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Председатель сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров, чтобы предотвратить вывод активов из финансовых институтов.
"Надо законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров и связанных с ними лиц, что способствует снижению рисков вывода активов. Сенат готов внести свою лепту в эту важную работу", — сказал Токаев на парламентских слушаниях, посвященных роли банковского сектора в развитии экономики Казахстана.
Он отметил, что президент республики Нурсултан Назарбаев «подверг обоснованной критике деятельность акционеров проблемных банков, потребовав от них вложения собственных финансовых средств для оздоровления и возврата выведенных ранее денег».
Назарбаев в апреле на совещании по итогам деятельности Нацбанка Казахстана акцентировал внимание на господдержке банковской системы и необходимости усиления надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны регулятора.
РИА Новости: последние новости
Пашинян заявил, что Россия останется стратегическим союзником Армении‍ Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы В Армении приостановлены протесты в ожидании избрания премьера
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море135
Москву ждет «второе пришествие»29
Москвич посадил во дворе розы и пожалел94
Украина пожаловалась на Росавиацию103
Квартира Парфенова насмешила Лебедева45
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение