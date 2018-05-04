В Казахстане предложили ограничить кредитование банками своих акционеров

АСТАНА , 4 мая — РИА Новости . Председатель сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров, чтобы предотвратить вывод активов из финансовых институтов.

"Надо законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров и связанных с ними лиц, что способствует снижению рисков вывода активов. Сенат готов внести свою лепту в эту важную работу", — сказал Токаев на парламентских слушаниях, посвященных роли банковского сектора в развитии экономики Казахстана.

Он отметил, что президент республики Нурсултан Назарбаев «подверг обоснованной критике деятельность акционеров проблемных банков, потребовав от них вложения собственных финансовых средств для оздоровления и возврата выведенных ранее денег».

Назарбаев в апреле на совещании по итогам деятельности Нацбанка Казахстана акцентировал внимание на господдержке банковской системы и необходимости усиления надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны регулятора.