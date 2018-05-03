Дефиле по резиденции: белорусским красавицам показали Дворец Независимости

Участницы конкурса «Мисс Беларусь » побывали на экскурсии во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

Стук каблуков и вспышки фотокамер, и атмосфера во дворце тут же стала абсолютно нерабочей. Красавицам показали залы и кабинеты, где все сделано руками белорусских мастеров. Затем финалисткам рассказали о плотном графике президента и разрешили сфотографироваться в тех самых креслах и диванах, где в 2015 году сидели участники переговоров «нормандской четверки».

«Перехватило дыхание от масштабов. А когда мы вошли в сами залы — конечно, это роскошь, это гордость за то, что это сделали наши предприятия, наши работники, и белорусское производство может создавать такие прекрасные вещи», — отметила участница конкурса «Мисс Беларусь 2018» Мария Василевич.

Самую красивую девушку Беларуси выберут уже завтра. Кроме короны из белого золота ее ждет солидный денежный приз и внедорожник белорусского производства. Также победительница представит страну на международных конкурсах красоты.

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