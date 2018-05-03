Политолог: Армянскому синдрому в Белоруссии помешает дачный сезон

Белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал от правительства отчёта о росте доходов населения, передает агентство БЕЛТА. Он подчеркнул, что нельзя «держать народ в чёрном теле», и напомнил — цель государства такова: обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики.

«Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в чёрном теле держать народ», — заявил Лукашенко.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что в Минске в отличие от Еревана , где не так давно оппозиция вышла на улицы и добилась отставки премьер-министра, народный бунт из-за низких доходов маловероятен.

«Конечно, следует принимать во внимание армянский синдром, эта мысль у Лукашенко в риторике присутствует сегодня постоянно, но ведь в Ереване люди выходили на улицы не исключительно из-за того, что армяне живут в чёрном теле. Там были и другие мотивы, речь идёт о самом характере массовых выступлений. Лукашенко категорически не приемлет и опасается любой толпы численностью больше 250 человек, особенно если она попадает на телеэкран с соответствующим комментарием. Поэтому, конечно, нужно купировать такие настроения у населения, которое хочет жить лучше и получать больше. Но я не думаю, что какой-то всплеск недовольства будет сейчас, потому что в Беларуси, как и в России , начался дачный сезон. Все белорусы ринулись заниматься самоспасанием, и поэтому на весенне-летний период политическая повестка в Минске будет смягчена, и никакой классовой борьбы не ожидается», — заявил Зимовский.

Послание Лукашенко армянскому народу

Уровень жизни белорусов оставляет желать лучшего, но здесь живут по принципу «лишь бы не было войны» и как в старой поговорке «лучше синица в руке, чем журавль в небе», добавил политолог.

«На самом деле уровень жизни в Беларуси, прямо скажем, невысокий, на уровне развитых африканских стран. И реальная зарплата колеблется в пределах 15-18 тысяч российских рублей. Это реальные деньги, и они здесь считаются достаточно хорошими. Есть, конечно, и более высокооплачиваемые сотрудники, в частности в сфере IT, но основная масса граждан живёт на 250-350 долларов в месяц (по нынешнему курсу около 22 300 рублей — прим. НСН). Вот я посмотрел актуальную сводку Белстата, и в ней сообщается, что уровень среднедушевых располагаемых ресурсов у 88% белорусов менее 300 долларов в месяц.

Такой уровень жизни, конечно, для гордого европейского белорусского народа неприемлем, но в целом белорусы не сильно возражают, потому что психология такова — «Лишь бы не было войны». Раньше Украина подавалась как война. Теперь Армения . И этот тезис очень сильно используется. Хотя белорусы знают, что живут они плохо, и брожения, разговоры в очередях, общественном транспорте, в электричках имеют место. Как и локальные акции на предприятиях. И соответствующие службы об этом докладывают, так что, я полагаю, Лукашенко информирован о ситуации с градусом мнений простого народа, о том, насколько почернели тела простых белорусов. То есть сравнение с чёрной Африкой — это не совсем уж метафора», — заметил собеседник НСН.

Однако, по мнению Зимовского, остаётся непонятным, кому адресовано послание Лукашенко — «Кто все эти люди? Кто конкретно держит белорусов в чёрном теле? Если это правительство, значит, к такому правительству есть масса претензий, и у населения, и у Лукашенко. Но белорусский народ и так давно знает, что бояре в Беларуси — хуже некуда. Да и к царю там есть вопросы», — подытожил эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, в котором пообещал не допустить повторения армянского сценария. Тогда, по словам Зимовского, в докладе белорусского лидера столько раз прозвучало слово «Армения», что местные СМИ окрестили его «Посланием Лукашенко армянскому народу».