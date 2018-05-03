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Туроператоры заявили о прекращении продаж путевок в Армению
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Туроператоры заявили о прекращении продаж путевок в Армению 

Rambler News Service 40 минут назад
Туроператоры сообщили об остановке продаж туров в Армению на фоне политической нестабильности, сообщает Ассоциация туроператоров России. При этом уже забронированные туры на это лето не аннулируются.
Представитель туроператора «Музенидис Трэвел» отметил, что в данный момент, перед выборами в парламент, туристические маршруты несколько видоизменяются.
«В ближайшие 5 дней до выборов нового премьер-министра Армении в экскурсии для туристов будут внесены некоторые изменения в части маршрутов. В городе Ереван и других городах частично закрываются и открываются некоторые улицы, хотя все эти действия сопровождаются песнями, танцами и ничего опасного в себе не содержат. На данный момент единственная проблема — это передвижение, в связи с чем мы сделали некоторые изменения в наших экскурсионных направлениях для обеспечения полноценного отдыха наших туристов», — сообщил представитель туроператора.
Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку из-за протестов. Массовые акции продолжались с 17 апреля, когда Саргсян был избран премьер-министром страны. Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая.
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