Туроператоры заявили о прекращении продаж путевок в Армению

Туроператоры сообщили об остановке продаж туров в Армению на фоне политической нестабильности, сообщает Ассоциация туроператоров России . При этом уже забронированные туры на это лето не аннулируются.

Представитель туроператора «Музенидис Трэвел» отметил, что в данный момент, перед выборами в парламент, туристические маршруты несколько видоизменяются.

«В ближайшие 5 дней до выборов нового премьер-министра Армении в экскурсии для туристов будут внесены некоторые изменения в части маршрутов. В городе Ереван и других городах частично закрываются и открываются некоторые улицы, хотя все эти действия сопровождаются песнями, танцами и ничего опасного в себе не содержат. На данный момент единственная проблема — это передвижение, в связи с чем мы сделали некоторые изменения в наших экскурсионных направлениях для обеспечения полноценного отдыха наших туристов», — сообщил представитель туроператора.