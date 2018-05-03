Ещё
Первый регулярный авиарейс отправился из Новосибирска в Минск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый регулярный авиарейс отправился из Новосибирска в Минск 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Прямые полеты из новосибирского аэропорта Толмачево в белорусскую столицу протяженностью в три с половиной тысячи километров будут выполняться по средам. Борт лайнера примет 164 пассажира в эконом и бизнес-классе. Вылет из Новосибирска в 11:00 местного времени, прилет в Минск в 12:15.
Обратный рейс в 13:15, прибытие в аэропорт Толмачево в 22:00 по местному времени.
В честь открытия нового маршрута в новосибирском аэропорту выступил ансамбль белорусской песни «Завируха», пассажирам преподнесли торт, а 2,5-летний уроженец Беларуси Роман — получил сувенир.
Российская Газета: последние новости
Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками КГБ Беларуси разоблачил агента иностранной разведки Эксперты согласовали проект соглашения о сотрудничестве на Каспии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярный российский блогер найден мертвым54
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе90
Путин провел массовые отставки81
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ186
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии371
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение