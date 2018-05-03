Первый регулярный авиарейс отправился из Новосибирска в Минск

Прямые полеты из новосибирского аэропорта Толмачево в белорусскую столицу протяженностью в три с половиной тысячи километров будут выполняться по средам. Борт лайнера примет 164 пассажира в эконом и бизнес-классе. Вылет из Новосибирска в 11:00 местного времени, прилет в Минск в 12:15. Обратный рейс в 13:15, прибытие в аэропорт Толмачево в 22:00 по местному времени. В честь открытия нового маршрута в новосибирском аэропорту выступил ансамбль белорусской песни «Завируха», пассажирам преподнесли торт, а 2,5-летний уроженец Беларуси Роман — получил сувенир.