Эксперт: с избранием Пашиняна политический кризис в Армении не закончится

ЕРЕВАН , 6 мая. / ТАСС /. Избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении не разрешит политический кризис в республике. Об этом в субботу в интервью с корреспондентом ТАСС заявил руководитель ереванского аналитического центра «Восканапат», политолог Грант Мелик-Шахназарян.

"С избранием Пашиняна в премьеры Армения не преодолеет политически кризис. По всей вероятности, надежда на стабилизацию ситуации в стране может появиться только после проведения досрочных парламентских выборов, по итогам которых можно будет судить о реальном весе политических партий страны", — отметил политолог. Он также добавил, что «в настоящее время неясно — какая политическая партия самая сильная в Армении».

"С одной стороны очевидно, что лидер оппозиции Пашинян смог консолидировать широкие общественные слои и добиться отстранения от власти правящей Республиканской партии , с другой — что проблемы возникают уже у самого Пашиняна. Он вынужден сотрудничать с теми партиями и политическими деятелями, авторитет которых в Армении, мягко говоря, неоднозначен", — подчеркнул Мелик-Шахназарян. По словам политолога, «с такой командой Пашиняну будет трудно победить на парламентских выборах».

"Эйфорические настроения граждан Армении постепенно уступают место желанию увидеть положительные изменения уже сегодня и, соответственно, разочарованию", — заявил руководитель аналитического центра «Восканапат».

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля он подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Карен Карапетян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.