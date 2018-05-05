Эксперт: избрание премьером Армении Пашиняна не ухудшит отношений с Россией

ЕРЕВАН , 5 мая. / ТАСС /. Избрание премьер-министром Армении лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна не отразится на внешнеполитическом векторе страны, в том числе на отношениях с Россией . Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу Гарик Керян, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Ереванского государственного университета.

"Пашинян в политическом спектре Армении имел имидж прозападного политика, однако, возглавив так называемую революцию, он на 180 градусов изменил свои взгляды насчет внешней политики", — сказал Керян. По его словам, лидер оппозиции считает важным «продолжать стратегическое сотрудничество с Россией и не имеет намерения вывести Армению ни из ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — прим. ТАСС), ни из ЕврАзЭс ( ЕАЭС — прим. ТАСС)». Керян также отметил, что слухи о лояльности Пашиняна Западу распространяются «с целью компрометировать политика перед выборами».

На вопрос о возможности обострения ситуации в Нагорном Карабахе политолог ответил, что сейчас правительство Азербайджана озабочено внутренней политикой, поскольку «то, что произошло в Армении, может в какой-то мере отразиться на ситуации в соседней стране». Там, по его мнению, «тоже может подняться протестное движение». Кроме того, Керян отметил, что эскалация кризиса возможна в том случае, если в Армении в политическое противостояние вступят силовые структуры. «Сейчас обострения обстановки в зоне конфликта не наблюдается», — подытожил политолог.

Крупнейшее протестное движение

Керян также выразил мнение, что многотысячные протесты в Армении убедили депутатов правящей Республиканской партии Армении (РПА) в том, что они не в состоянии препятствовать избранию Пашиняна премьер-министром.

"Реакция, которая последовала за провалом первых выборов премьера в парламенте (1 мая — прим. ТАСС), показала правящей партии, что у них нет никакого шанса препятствовать избранию Никола Пашиняна ", — сказал Керян, отметив, что протестного движения таких масштабов в Армении «не было со времен распада Советского Союза».

Политолог напомнил о том, что теперь республиканцы готовы проголосовать за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов Национального собрания. По его мнению, «правящая Республиканская партия фактически решила хотя бы в какой-то мере сохранить свой авторитет и, может быть, свое место в парламенте».

1 мая депутаты парламента Армении отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. В ответ на это Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. В результате после нескольких дней протестов власти заявили о готовности принять условия оппозиции.

8 мая в парламенте Армении состоится повторное голосование для избрания премьер-министра республики. Никол Пашинян остается пока единственным претендентом на этот пост.