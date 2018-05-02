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Лидер оппозиции в Армении предостерег правительство от применения силы
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Лидер оппозиции в Армении предостерег правительство от применения силы 

ТАСС 2 мая 2018
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян предостерег правительство от использования войск против митингующих.
"Полиция и силы безопасности сохраняют нейтралитет и если они [правительство] введут, например, армию в Ереван, то все солдаты перейдут к нам и присоединятся к нам, — утверждал он в среду в интервью агентству Associated Press. — Нет возможностей найти решение с помощью силы".
По его оценке, действия оппозиции сейчас гораздо более масштабны, чем до голосования в парламенте.
1 мая депутаты парламента Армении отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование в парламенте по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.
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