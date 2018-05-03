В Душанбе обсудили борьбу с терроризмом и безопасность 

Эксперты из разных стран обсудили в Таджикистане противодействие терроризму и экстремизму. В Душанбе прошла конференция, посвященная безопасности, передает «МИР 24».
Среди участников — ученые из Таджикистана и стран СНГ, а также представители Европейского союза, ОБСЕ и Организации объединенных наций. По их словам, для борьбы с экстремистами нужны не только совместные действия, но и изменения в законодательстве.
«Центральная Азия и другие регионы сталкиваются с серьезными проблемами безопасности, которые необходимо решать всесторонне, в интересах региона и всего остального мира. Республика Таджикистан, граничащая с Афганистаном, вносит весомый вклад в это сотрудничество», — сказал вице-президент академии Наук республики Таджикистан Абдурахмон Мухаммад.
В пятницу к участникам конференции обратится с приветственным словом президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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