Медведев поздравил глав кабминов нескольких стран с наступающим 73-летием Победы

"В посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе, — отметили в кабмине. — Подчеркивается, что отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений".

Медведев выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений. Российский премьер попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.