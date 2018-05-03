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Медведев поздравил глав кабминов нескольких стран с наступающим 73-летием Победы
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Медведев поздравил глав кабминов нескольких стран с наступающим 73-летием Победы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил глав правительств нескольких стран с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба кабмина, телеграммы с поздравлениями премьер направил коллегам из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
"В посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе, — отметили в кабмине. — Подчеркивается, что отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений".
Медведев выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений. Российский премьер попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.
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